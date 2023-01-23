『キタコ (KITACO) タンデムバックレスト フォルツァ(MF13/MF15/MF17) パッド位置前後微調節可能 652-1824100【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 28分に出品され03月17日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適合車種 フォルツァ:MF13全車種/MF15全車種/MF17全車種

ステー:スチール製ブラック塗装仕上げ

バックレストパッド寸法(mm):幅310×高さ90×奥行100

パッド位置前後微調節可能

二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです