『DXアンテナ ワイヤレス インターホン 増設用室内子機 WEWA2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 58分に出品され04月18日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DXアンテナ ワイヤレス インターホン 増設用室内子機 WEWA2
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
24 入札履歴
終了
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