『CLOCHEL レディース メンズ デイパック リュック バックパック 女性 アウトドア キャンバス 通勤 通学 旅行 ３層構造 大容量 防【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 01時 16分に出品され03月29日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CLOCHEL レディース メンズ デイパック リュック バックパック 女性 アウトドア キャンバス 通勤 通学 旅行 ３層構造 大容量 防



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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