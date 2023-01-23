『HASKY リュックサック バックパック 45L＋5L (ブルー）大容量 防水軽量 多機能リュック 通気性大 非常時 防災用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 39分に出品され03月22日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HASKY リュックサック バックパック 45L＋5L (ブルー）大容量 防水軽量 多機能リュック 通気性大 非常時 防災用
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 33.60 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7847円
722 入札履歴
終了
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