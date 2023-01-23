『HASKY リュックサック バックパック 45L＋5L (ブルー）大容量 防水軽量 多機能リュック 通気性大 非常時 防災用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 39分に出品され03月22日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

HASKY リュックサック バックパック 45L＋5L (ブルー）大容量 防水軽量 多機能リュック 通気性大 非常時 防災用



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ HASKY

リュックサック

バックパック

45L＋5L

(ブルー）大容量

防水軽量

多機能リュック

通気性大

非常時

防災用