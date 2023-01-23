『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド EC-1074 メガネ クラシックデザイン 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 51分に出品され03月15日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EYEsCLOUD(アイクラウド)
EC-1074
サイズ：5019-140 H41.0mm
カテゴリー：ユニセックス
フレーム形状：フルリム
素材：ウルテム
玉型：ボストン
EC-1074 C-1
カラー：ピンク/ワインマット(パールワインマット)
EC-1074 C-2
カラー：ピンクパープル/ブラウンデミ
EC-1074 C-3
カラー：ブラウン
EC-1074 C-4
カラー：ブラウンデミ/ネイビーマット(ターコイズ)
EC-1074 C-5
カラー：カーキ(インサイドマット)
EC-1074 C-6
カラー：ブラックマット
※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。
※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。
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豊岡クラフト 眼鏡シェルフ（メガネ置き） SC36
¥ 8203
落札価格7840円
904 入札履歴
終了
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