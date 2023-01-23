『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド EC-1074 メガネ クラシックデザイン 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 51分に出品され03月15日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 EYEsCLOUD(アイクラウド)

EC-1074



サイズ：5019-140 H41.0mm

カテゴリー：ユニセックス

フレーム形状：フルリム

素材：ウルテム

玉型：ボストン



EC-1074 C-1

カラー：ピンク/ワインマット(パールワインマット)



EC-1074 C-2

カラー：ピンクパープル/ブラウンデミ



EC-1074 C-3

カラー：ブラウン



EC-1074 C-4

カラー：ブラウンデミ/ネイビーマット(ターコイズ)



EC-1074 C-5

カラー：カーキ(インサイドマット)



EC-1074 C-6

カラー：ブラックマット





※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。

※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。