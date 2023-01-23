『PayPay9% 500円OFF対象 エンポリオアルマーニ EMPORIO ARMANI メンズ ポロシャツ 3L1F90 1JTKZ CAMMELLO ブラウン 0416 セール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 08時 25分に出品され03月15日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エンポリオアルマーニ/EMPORIO ARMANI メンズ ポロシャツ 3L1F90 1JTKZ CAMMELLO/ブラウン/0416 半袖/ワンポイント/鹿の子



Item Data

素材：コットン 100％/鹿の子

付属品：替えボタン

生産国：MADE IN TURKEY



size（cm）：胸囲/肩幅/袖丈/着丈

S：100/46/21/69

M：104/47/21/70

L：110/49/22/72

XL：114/51/22/74



【ボディ(マネキン)データ】

身長180cm・胸囲87cm・肩幅42cm・ウエスト80cm・ヒップ95cm・着用サイズ:M

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ PayPay9%

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