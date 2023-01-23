『Sub Seventy(サブセブンティー) シューズケース W SMILEY スマイル シューズケース WS18005 WHT/NVY ON【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 25分に出品され03月09日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sub Seventy(サブセブンティー) シューズケース W SMILEY スマイル シューズケース WS18005 WHT/NVY ON
【商品説明】
・POINT:ゴルフ シューズケース キャンバス生地 スマイル メッシュ 白 ネイビー
・カラーバリエーション:ホワイト&ネイビー
・バリエーション:ドライバーカバー、フェアウェイウットカバー、ユティリティーカバー、ミニトートバック、シューズケース、番手チャーム
・原産国 日本
・季節: オールシーズン
・実寸: H:33?、 W21?、D12?
・素材:綿100%
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7835円
494 入札履歴
終了
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