『三桂製作所 プラント(耐候/波形)用ケイフレックス Type KMV 黒色 KMV54【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 10分に出品され03月21日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色調:黒色
特性:IP67 / 耐候
環境:RoHS対応
温度範囲:-20~60
配管:固定配管の使用に適しています。
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落札価格7828円
22 入札履歴
終了
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