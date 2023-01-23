『タイドウェイ キーケース 638893 BLACK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 10時 06分に出品され03月11日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タイドウェイ キーケース 638893 BLACK
【商品説明】
・カードポケットあり
・キーフックの数:3
・キーリング付き
・全長 タテ10.5cmxヨコ6.5cmxマチ1.5cm
・留め具の種類: ボタン
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 34.10 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7827円
859 入札履歴
終了
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