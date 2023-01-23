『ウェーバー(Weber) バーベキュー コンロ BBQ グリル Qグリドル-2000シリーズ 日本正規品 6559【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 21時 11分に出品され03月13日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,810円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェーバー(Weber) バーベキュー コンロ BBQ グリル Qグリドル-2000シリーズ 日本正規品 6559



【商品説明】

・ウェーバーQ2000シリーズに対応。

・パンケーキ、卵料理、ベーコン等を調理出来ます。

・陶材ホーロー加工の鋳鉄製グリドル。



【サイズ】

高さ : 2.39 cm

横幅 : 36.40 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 3.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。