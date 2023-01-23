『帆布工房(はんぷこうぼう) ショルダーバッグ お財布ショルダー レディース メンズ お財布ポシェット 多機能 キャンバス 斜め掛け 帆布 3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 03分に出品され03月11日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

帆布工房(はんぷこうぼう) ショルダーバッグ お財布ショルダー レディース メンズ お財布ポシェット 多機能 キャンバス 斜め掛け 帆布 3



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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