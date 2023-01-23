『リュックサック レディース ママ リュックサック 黒 バッグ レディース バッグ 旅行 バッグ ショルダー 大容量 マザーズバッグ 2way おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 48分に出品され03月21日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品情報】



旅行や通学に最適な大容量リュックサック！

A4ファイルや雑誌も入るビッグサイズかつ、内装ポケットで小物整理もバッチリ！

アウトドア 遠足 旅行 通勤通学 リゾート プレゼント



サイズ



表示サイズ：フリー

参考サイズ：フリー

高さ：35cm（持ち手：7cm）

長さ：32cm

厚さ：12cm

重さ：1.15kg



備考

【素材】オックスフォード＋本革（バックル）＋亜鉛合金（金属物件）

【セット内容】リュック単品

【ポケット】9個

【カラー】パープル/ブラック



※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

※お品物の色合いは、写真撮影、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

カテゴリ ファッション

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