『Flathority フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト (オリーブ)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 12分に出品され03月23日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Flathority フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト (オリーブ)
【商品説明】
・[サイズ] 約 長さ20×幅5×高さ9cm
・[原産国] 日本
・[素材] 表地：ソフトキップ(子牛革) / 内装：ナイロン / 金具：丹銅（アンティークゴールド）
・[重さ] 約100g
・留め具の種類: ファスナー
・葛飾区のファクトリーブランド、FlathorityのFFシリーズのマルチポーチ。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ブラック
¥ 7790
ハイシェラ 3WAY 公式 コミューター ネイビー
¥ 7789
[ケルティ] リュック WIDE DAYPACK 2592462 Sage
¥ 7789
コールマン JNスカウトマスター ネイビー 2000021703
¥ 7789
モレスキン ビジネスバッグ 13インチPC収納 撥水加工 ショルダーストラップ付 ET9NBDBH13 ノートブック デバイス バッグ ホリ
¥ 7789
[エスエスケイ] バックパック EBA1009 BKBK free size
¥ 7789
ミルテックMil-Tec ミリタリー アーミー パトロール Molle アサルト パック タクティカル コンバット リュックサック バックパ
¥ 7789
ドーナッツDOUGHNUT バックパック D010-0013-F Macaroon レディース Hazelnut 並行輸入品
¥ 7789
リヒトラブ クリヤーケース ペンサイズ ブラック F7571-24
¥ 7788
エイトボアー 牛本革 小型リュック＆大型ボディーバグ 2WAYタイプ オレンジブラウン茶b50 レザー レディース メンズ 旦那 彼氏 プレ
¥ 7788
モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ
¥ 7788
NIQUEL ビジネスリュック メンズ 大容量 防水 バックパック 拡張 3way 収納 多機能 リュック ビジネスバッグ 通勤 出張 通学
¥ 7788
イノベーター ショルダー Rigid ベージュ
¥ 7788
キャプテンスタッグ 杢調ボストンキャリー 61L 30 cm 1253 GY
¥ 7788
レジスタ レザー トートバッグ 大容量 横幅55cm ファスナー付き 仕切り メンズ レディース A4 底鋲付き PCポケット付き 撥水 軽
¥ 7788
ジャンスポーツ リュックサック ビッグステューデント国内正規品大容量 パソコン収納 ブラック
¥ 7788
ヴォルッタ アストロ ボディバッグ メンズ VOL391 20 チョコ
¥ 7788
レジスタ ビジネスバッグ メンズ レディース 大容量 軽量 ブリーフケース B4 ラウンドファスナー 580 ブラック
¥ 7788
落札価格7790円
406 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！