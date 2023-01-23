『アイオーデータ PuremiumHDMIケーブル規格認証済HDMIケーブル 5m DA-PMH/5M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 03時 12分に出品され03月23日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】メーカー:アイオーデータ 型番:DAPMH5M 商品名:PuremiumHDMIケーブル規格認証済HDMIケーブル PuremiumHDMIケーブル規格認証済 ケーブル長(m):5 コネクタ形状:HDMI19ピン(オス)-HDMI19ピン(オス) 最大対応解像度:4K(4096×2160) 60Hz 使用温度範囲():0〜40 使用湿度範囲(%):20〜80(結露なきこと) 質量(g):約310 RoHS指令準拠 対応機種:HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など