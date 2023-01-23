『アイオーデータ PuremiumHDMIケーブル規格認証済HDMIケーブル 5m DA-PMH/5M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 03時 12分に出品され03月23日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】メーカー:アイオーデータ 型番:DAPMH5M 商品名:PuremiumHDMIケーブル規格認証済HDMIケーブル PuremiumHDMIケーブル規格認証済 ケーブル長(m):5 コネクタ形状:HDMI19ピン(オス)-HDMI19ピン(オス) 最大対応解像度:4K(4096×2160) 60Hz 使用温度範囲():0〜40 使用湿度範囲(%):20〜80(結露なきこと) 質量(g):約310 RoHS指令準拠 対応機種:HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
5個セット HORIC アンテナケーブル 20m ホワイト 両側F型ネジ式コネクタ ストレート/ストレートタイプ HAT200-339SSWHX5
¥ 7778
ホーリック 光ファイバー HDMIケーブル 20m メッシュタイプ グレー HH200-603GY
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サンワサプライ RS-232Cケーブル KRS-3102N
¥ 7777
ATEN 20m VGAケーブル (VGA オス - メス仕様） 2L-2420
¥ 7777
5個セット サンワサプライ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル KM-HD20-30TK2X5
¥ 7769
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¥ 7769
4K 光ファイバーHDMI ケーブル 50m SOEYBAE HDMI2.0 ケーブル 4K @ 60Hz HDR/Ultra HD 4:4:4
¥ 7768
サンワサプライ RS-232Cケーブル KRS-3102N
¥ 7765
光ファイバーHDMI ケーブル 20m プレミアムHDMI 8K ケーブル 60P 4K HDR Ultra HD 3D YUV4:4:4
¥ 7764
FIBBR 光ファイバー DP 1.4 ケーブル Displayport to Displayportケーブル 32Gbps ハイスピード，
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Iseebiz 光ファイバHDMIケーブル 4K 60Hz HDCP2.2 18Gbps超高速伝送 プレミアムハイスピード 工事配線 テレビ
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4K 光ファイバーHDMI ケーブル 50m SOEYBAE HDMI2.0 ケーブル 4K @ 60Hz HDR/Ultra HD 4:4:4
¥ 7752
SONY HDMI AV セレクター HD21 SB-HD21
¥ 7752
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落札価格7789円
171 入札履歴
終了
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