『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト DarkFloral HARNESS ( L size ) 巾2.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 26分に出品され03月09日 02時 26分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト DarkFloral HARNESS ( L size ) 巾2.

【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン＆ビースト

・シートベルトにも使われる、強さ柔らかさ耐久性の高いウェビング素材

・神秘的でミステリアスな花柄



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。