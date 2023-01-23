『ゲルマ５ナイン 最強のゲルマ・ブレスレット ブレスレット 健康アクセサリー ゲルマニウム チタン 男女兼用 健康促進 化粧箱 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 22時 18分に出品され04月19日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
高純度のゲルマとチタン。 強力タッグで健康に欠かせないブレスレット！
＊ゲルマニウム（ファイブ９）のチップを６個あしらった純チタンブレスレットです。
＊ブレスレットの表面は、ナシ地仕上げで落ち着いた金属色のパーツを光沢のあるパーツでつなげてあります。
＊メタルの二色組み合わせのコントラストがおしゃれな雰囲気を出しています。
＊ゲルマニウム（９９．９９９％）とチタン。最高の組み合わせのブレスレットです。
＊モダンなデザインが皆様の手元のおしゃれを演出します。
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落札価格7770円
831 入札履歴
終了
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