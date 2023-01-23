『ココヤシファイバー(ナチュラル) 50g ×48袋セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 39分に出品され04月30日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自然素材の風合いを楽しめます。燃やせるゴミとして捨てることができます。 生産国:日本 素材・材質:【原料】ココヤシ 商品サイズ:240mm×160mm×70mm 重量:0.05kg
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7756
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落札価格7763円
615 入札履歴
終了
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