『ココヤシファイバー(ナチュラル) 50g ×48袋セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 39分に出品され04月30日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自然素材の風合いを楽しめます。燃やせるゴミとして捨てることができます。 生産国:日本 素材・材質:【原料】ココヤシ 商品サイズ:240mm×160mm×70mm 重量:0.05kg