『Google Pixelbook Pen - ミッドナイトブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 24分に出品され03月25日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包目安サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・Google Pixelbook Pen です。
ASUSTek PEN SA201H/ガンメタル/Windowsデバイス対応/サイズ150mm×9.5mm/質量 約20g /SA201H_
¥ 7720
キングジム 卓上CO2モニター CD10シロ
¥ 7711
ロジクール デジタルペンシル iPad 第9世代 含む 2018年以降のiPadシリーズに対応 Crayon iP10 シルバー 7時間バッ
¥ 7698
グリーンハウス ワイヤレスペンタブレット GH-PTB10W
¥ 7694
Lamy AL-star EMR Digital Pen Stylus Pen Black（並行輸入品）
¥ 7689
Google Pixelbook Pen - ミッドナイトブルー
¥ 7673
【5個セット】 エレコム 超感度ディスクタッチペン P-TPD03SVX5
¥ 7672
【5個セット】 エレコム 超感度ディスクタッチペン P-TPD03NVX5
¥ 7672
富士通 FMVSP2 電子ペーパー クアデルノ 「QUADERNO」 Gen2専用スタイラスペン
¥ 7668
プリンストン PSA-TPRCP-OR プリンストン ACTIVE STYLUS タッチペン(だいだいいろ)
¥ 7662
サムスン 公式 Sペン Galaxy Note10 と Note10 + 用 Bluetooth付き ブルー EJ-PN970BLEGWW
¥ 7658
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サンワサプライ CR-LASTIP31(ブラック) iPadスタンド セキュリティボックス付き
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スタイラスペン iPad 磁気吸着/傾き感知/誤作動防止機能対応 パームリジェクション搭載 オート 超高感度 極細 1.7mm iPadペン
¥ 7657
スタイラスペン iPad 磁気吸着/傾き感知/誤作動防止機能対応 パームリジェクション搭載 オート 超高感度 極細 1.7mm iPadペン
¥ 7657
Penoval Surface用スタイラスペン、USB-C充電、テール消しゴム、ショートカットボタンとパームリジェクション、傾きを感知&磁気
¥ 7651
タッチペン iPad対応 ペンシル パームリジェクション搭載 オートスリープ機能 高感度 極細ペン先 USB充電式 メモ取り ゲーム用 iP
¥ 7650
スタイラスペン iPad 磁気吸着/傾き感知/誤作動防止機能対応 パームリジェクション搭載 オート 超高感度 極細 1.7mm iPadペン
¥ 7650
落札価格7749円
538 入札履歴
終了
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