『Google Pixelbook Pen - ミッドナイトブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 24分に出品され03月25日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・Google Pixelbook Pen です。