『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー アイアンカバー IRON COVER AIR SILVER【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 39分に出品され03月30日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー アイアンカバー IRON COVER AIR SILVER
【商品説明】
・【原産国】中国
・【素材】1680D×840D AIR BALLISTIC NYLON
・留め具の種類: 引きひも
・表地: 1680×B840デニール中空バリスティックナイロン
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7743円
331 入札履歴
終了
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