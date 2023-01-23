『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー アイアンカバー IRON COVER AIR SILVER【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 39分に出品され03月30日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー アイアンカバー IRON COVER AIR SILVER



【商品説明】

・【原産国】中国

・【素材】1680D×840D AIR BALLISTIC NYLON

・留め具の種類: 引きひも

・表地: 1680×B840デニール中空バリスティックナイロン



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。