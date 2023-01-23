『JBL LIVE FREE NC+ TWS ノイズキャンセリング搭載/完全ワイヤレスイヤホン/IPX7/Bluetooth対応/アプリ対応/【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 02時 50分に出品され03月12日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,738円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL LIVE FREE NC+ TWS ノイズキャンセリング搭載/完全ワイヤレスイヤホン/IPX7/Bluetooth対応/アプリ対応/
【商品説明】
・ノイズキャンセリング機能搭載、ワイヤレス充電対応完全ワイヤレスヘッドホン
・型式:ダイナミック密閉型、 ドライバー口径:φ6.8mm、 再生周波数特性:20Hz〜20000Hz、 インピーダンス:16Ω、 感度:96dBSPL@1kHz、 マイク感度:−26dBV/
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7738円
246 入札履歴
終了
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