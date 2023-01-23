『ドウシシャ サーキュライト ソケットモデル 引掛シーリング式 ダークウッド 昼白色 810lm(電球60W相当)、485lm(電球40W相当【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 08分に出品され03月11日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,737円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドウシシャ サーキュライト ソケットモデル 引掛シーリング式 ダークウッド 昼白色 810lm(電球60W相当)、485lm(電球40W相当) 調光2段切替 リモコン付 DSLH60NDW



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・調光

CMR-X093NW2XN9

【サイズ】

高さ : 11.90 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。