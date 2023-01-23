『GEJ-LC アルミコット ローコット アウトドアベッド ソロキャンプ キャンプベット (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 58分に出品され03月24日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEJ-LC アルミコット ローコット アウトドアベッド ソロキャンプ キャンプベット (ブラック)
【商品説明】
・サイズ 長さ187x幅60x高さ14cm
・収納サイズ 54x17x11cm
・材質 7075アルミ オックスフォード６００D
・重さ 約1950g 耐荷重 120kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
620 入札履歴
終了
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