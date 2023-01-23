『GEJ-LC アルミコット ローコット アウトドアベッド ソロキャンプ キャンプベット (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 58分に出品され03月24日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEJ-LC アルミコット ローコット アウトドアベッド ソロキャンプ キャンプベット (ブラック)



【商品説明】

・サイズ 長さ187x幅60x高さ14cm

・収納サイズ 54x17x11cm

・材質 7075アルミ オックスフォード６００D

・重さ 約1950g 耐荷重 120kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。