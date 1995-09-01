『マランド・オーケストラ／マランド楽団のすべて 【CD】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 34分に出品され03月12日 22時 34分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD
発売日:1995/09/01
販売元:ビクターエンタテインメント
収録:Disc.1／01. マランド楽団のすべて(5枚組)#／Blauer Himmel#／Tango Notturno#／Perlenfischer Tango#／Tango Du Reve Le#／奥様お手をどうぞ#／Jalousie ／original Version／#／Eine Nacht In Monte Carlo#／Das Gibt S Nur Einmal ／／ Kongress Tanzt#／Hor Mein Lied Violetta#／Tango Delle Rose#／Fruhlingstraum ／original／#／P D#／In Einer Kleinen Konditorei#／Schoner Gigolo#／二つのギター#／オー・ソレ・ミオ#／Oh Donna Clara#／Blue Tango ／insturmental／ ／Disc.2／01. Poema (3:26)／02. Crepuscule (3:21)／03. Plegaria (3:19)／04. Mon Coeur Est Un Violin (3:07)／05. Zwei Dunkle Augen Schau N Mich An (3:21)／06. Lamento Gitano ／original Version／ (3:00)／07. Il Pleut ....
カテゴリ_音楽ソフト_洋楽_ワールドミュージック_タンゴ／フォルクローレ／その他ラテン
登録日:2012/10/24
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落札価格7714円
370 入札履歴
終了
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