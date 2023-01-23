『Skull Candy S5URHT456 Uproar Tap and Go オンイヤーヘッドホン - ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 32分に出品され03月11日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Skull Candy S5URHT456 Uproar Tap and Go オンイヤーヘッドホン - ブラック
【商品説明】
・TapTechマイクで通話と音楽管理。
・優れたオーディオ品質、快適なデザイン。
・最高のサウンド。
・軽量設計と豪華なイヤーピロー。
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7701円
620 入札履歴
終了
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