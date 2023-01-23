『洗えるフィット三角柱クッションII 70cm 1312-70 エンゼル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 22分に出品され04月17日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ／約幅27×長さ70×厚さ13cm
重さ／540g
材質／中身：ポリウレタンフォーム、内カバー：ポリエステル100％、外カバー：スムースニット・ポリエステル30％・綿70％
生産国／日本
洗濯機可
脱水機可
乾燥機可（60）
特許取得済
別売替カバー：税込￥2，530
・体の曲線に添う特殊R形状がやさしくしっかりと耐圧を分散、保持。
【エンゼル】
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4975520832034
商品コード
015346
ゴージョーピュレル IHS-N / 9655 215mL × 12本セット(1ケース)
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¥ 7680
落札価格7700円
466 入札履歴
終了
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