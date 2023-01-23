『洗えるフィット三角柱クッションII 70cm 1312-70 エンゼル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 22分に出品され04月17日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 サイズ／約幅27×長さ70×厚さ13cm

重さ／540g

材質／中身：ポリウレタンフォーム、内カバー：ポリエステル100％、外カバー：スムースニット・ポリエステル30％・綿70％

生産国／日本

洗濯機可

脱水機可

乾燥機可（60）

特許取得済

別売替カバー：税込￥2，530



・体の曲線に添う特殊R形状がやさしくしっかりと耐圧を分散、保持。



【エンゼル】





商品カテゴリ 介護BOX パンドラ その他の商品 ダイエット、健康 介護用品 その他介護用品

JANコード/ISBNコード 4975520832034

商品コード 015346