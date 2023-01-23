『初回生産限定盤[取] BiSHイーツ仕様/BiSH iS カード/フォトブック Blu-ray付 BiSH 3CD+Blu-ray/悲しみよとまれ 22/10/26発売【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 00時 04分に出品され03月06日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初回生産限定盤
・3CD+Blu-ray
・BiSHイーツ仕様
・PHOTOBOOK 100P
あなたにとってのBiSHとは？
・「BiSH iS」カード封入。
・「BiSH iS」カード／メンバー直筆（印刷）Ver.全6種類中1種ランダム封入！
2022年12ヶ月連続リリース第10弾！
Blu-ray Discには、BiSH SPARKS “the FiNAL BATTLE of REVENGE” EPiSODE 3 at マリンメッセ福岡 A館のライブ映像（メンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー付き）や新曲ミュージックビデオを収録予定。さらに、100Pの豪華写真集、LIVE CDも同梱！
【ご注意】
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落札価格7700円
507 入札履歴
終了
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