『XLARGE エクストララージ 91 Backpack リュック バッグ かばん 鞄 ロゴ トップス ストリート 通学 メンズ レディース ユニセックス 海外 正規品[衣類]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 15時 49分に出品され03月05日 15時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド
XLARGE エクストララージ
モデル
91 Backpack
カラー
Black
Yellow
素材
ナイロン
サイズ
45cm x 33 cm x 15cm (22L)
※大人気商品ですのでサイズが無くキャンセルさせていただく場合もございますのでご了承ください。
※商品により1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
商品カテゴリ
商品コード
7400000080001
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落札価格7700円
9 入札履歴
終了
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