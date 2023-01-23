『コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 06分に出品され03月11日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802



【商品説明】

・付属品:EZキャリーケース

・使用サイズ:約 84×190cm

・収納時サイズ:約28×41cm

・材質:表地/ポリエステル 裏地/ フリース(ポリエステル) 中綿/ ポリエステル

・重量:2.7Kg



【サイズ】

高さ : 28.40 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。