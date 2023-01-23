『カステルバジャック ゴルフ カートトート カートバッグ メンズ トリコロールKAMON 7233181307 CASTELBAJAC SPORTS | カートポーチ ミニトート スポーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 06分に出品され04月19日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2023春夏モデルのキャディバッグと同じデザインのカートバッグ。カステルバジャックが持つ、エスプリ・世界観を上質なカジュアルウェアで表現。ウィークエンド、トラベルシーンに向けた大人のカジュアルスタイルを提案します。

ロゴ刺繍やKAMONマーク刺繍がアクセント。

内部は防滴裏地仕様で、メッシュポケットや小物ポケットがあり、整理して収納することができます。



サイズ：約W24.5(31)×H20.5×D13cm

重量：約250g

持ち手長さ：約36cm

カラー：【01】ホワイト

【20】オレンジ

【59】ネイビー

素材：表地：合成皮革(ポリウレタン樹脂加工)

裏地：ポリ塩化ビニル100%

仕様：ファスナー式開閉

内側：ベルクロ式メッシュポケット×1

フリーポケット×1

側面：フリーポケット×2