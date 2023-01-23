『カステルバジャック ゴルフ カートトート カートバッグ メンズ トリコロールKAMON 7233181307 CASTELBAJAC SPORTS | カートポーチ ミニトート スポーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 06分に出品され04月19日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2023春夏モデルのキャディバッグと同じデザインのカートバッグ。カステルバジャックが持つ、エスプリ・世界観を上質なカジュアルウェアで表現。ウィークエンド、トラベルシーンに向けた大人のカジュアルスタイルを提案します。
ロゴ刺繍やKAMONマーク刺繍がアクセント。
内部は防滴裏地仕様で、メッシュポケットや小物ポケットがあり、整理して収納することができます。
サイズ：約W24.5(31)×H20.5×D13cm
重量：約250g
持ち手長さ：約36cm
カラー：【01】ホワイト
【20】オレンジ
【59】ネイビー
素材：表地：合成皮革(ポリウレタン樹脂加工)
裏地：ポリ塩化ビニル100%
仕様：ファスナー式開閉
内側：ベルクロ式メッシュポケット×1
フリーポケット×1
側面：フリーポケット×2
【期間限定】 ディズニー ゴルフ Disney100 ラウンドバッグ ホワイト 73220-422-020 Lynx Golf 2023モデル 19sbn
¥ 7700
訳アリ品 新品 オジオ スタンドバッグ OGIO FUSE 4 Stand Bag Aloha Palms//0[3398]
¥ 7700
キャロウェイ エクシア DLボストン 23JM #Exia DL Boston 23JM
¥ 7700
ボストンバッグ メンズ レディース アンダーアーマー UNDER ARMOUR 日本正規品 2023 春夏 新作 1361228
¥ 7700
セルフスタンドバッグ トミーヒルフィガー ２１Ｆ ＳＳ ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ THMG1FK3 ゴルフ用品 メンズ レディース
¥ 7700
トートバッグ バッグ BEAMS GOLF / ネオプレーン カートバッグ（保冷・保温）
¥ 7700
ブリーフィング ゴルフ ボックスポーチ スコープ BRIEFING GOLF SCOPE BOX POUCH COYOTE スマホ収納 小物収納 正規品 BRG213G15 父の日
¥ 7700
トミーヒルフィガー ゴルフ セルフスタンドバッグ(THMG1FK3)21F SS SIGNATURE 【TOMMY HILFIGER GOLF】※メーカー取寄※
¥ 7700
【新品】パーリーゲイツ カートバッグ ダークグレー×白 カモフラ総柄ゴルフ PEARLY GATES
¥ 7700
Jamale 牛革 メンズ ショルダー バッグ No.7364【■SAN■】
¥ 7700
23区ゴルフ 23区GOLF メンズ レディース ネオプレーンカートバッグ ラウンドバッグ ゴルフウェア 2023春夏新作 通常販売価格:11000円
¥ 7700
バッグ ボストンバッグ PUMA プーマ ユニセックス ゴルフ グラフィック ボストン バッグ 35L
¥ 7699
KST-030RB ラウンドバッグ ブラックブルー
¥ 7696
キャスコ KST-030RB ラウンドバッグ ネイビ/グリーン
¥ 7696
Arnold Palmer トラベルカバー APTC-104 NV/PK
¥ 7694
SALE特価 マンシングウェア セルフスタンドキャリーバッグ MQBUJA30 2WF2 MunsingWear ゴルフ用バッグ セルフスタンド クラブケース SEP2
¥ 7693
ディズニー レディース レディーススタンドクラブケース DN-0B2003STCC パターポケット仕様 0274301223 0274301223 ゴルフ ラウンドクラブケース Disney
¥ 7693
WORLD EAGLE エアーCC15 クラブケース ブラック
¥ 7693
落札価格7700円
390 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！