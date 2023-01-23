『Brita Insulated Filtered Water Bottle with Straw Reusable Stainless Steel M【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 45分に出品され04月11日 06時 45分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Brita Insulated Filtered Water Bottle with Straw Reusable Stainless Steel Metal Carbon 20 Ounce
|ブランド名
|商品コメント
| Brita’s Premium Filtering stainless steel bottle holds 20 oz of water and is designed with a Brita filter that fits in the straw that makes water taste great and keeps water cold for 24 hours
Get great tasting water without the waste; by switching to Brita you can save money and replace 1800 singleuse plastic water bottles a year
This 20oz Brita water bottle is made from durable double wall insulated stainless steel to keep water cold; this sleek leak proof design is cup holder friendly; Height 10.5; Diameter 3; Weight 1 pound
The filter reduces chlorine taste and odor and more with every sip; compatible with Brita water bottle replacement filters
For the freshesttasting water the Brita water bottle filter should be replaced after 40 gallons or approximately every two months; 16.9 oz water bottle
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0060258364040
商品コード
YS0000028539324583
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落札価格7686円
176 入札履歴
終了
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