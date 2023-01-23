『Brita Insulated Filtered Water Bottle with Straw Reusable Stainless Steel M【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 45分に出品され04月11日 06時 45分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Brita Insulated Filtered Water Bottle with Straw Reusable Stainless Steel Metal Carbon 20 Ounce ブランド名 商品コメント Brita’s Premium Filtering stainless steel bottle holds 20 oz of water and is designed with a Brita filter that fits in the straw that makes water taste great and keeps water cold for 24 hours

Get great tasting water without the waste; by switching to Brita you can save money and replace 1800 singleuse plastic water bottles a year

This 20oz Brita water bottle is made from durable double wall insulated stainless steel to keep water cold; this sleek leak proof design is cup holder friendly; Height 10.5; Diameter 3; Weight 1 pound

The filter reduces chlorine taste and odor and more with every sip; compatible with Brita water bottle replacement filters

For the freshesttasting water the Brita water bottle filter should be replaced after 40 gallons or approximately every two months; 16.9 oz water bottle 商品カテゴリ kikus camera キッチン・日用品 キッチン、日用品、文具 キッチン、台所用品 弁当箱、水筒 水筒

JANコード/ISBNコード 0060258364040

商品コード YS0000028539324583