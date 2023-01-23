『パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ブラック SE-S3BT(B)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 00時 37分に出品され03月13日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ブラック SE-S3BT(B)
【商品説明】
・コンパクトサイズでも大口径40mmドライバー採用でパワフルな低音再生
・スマートに持ち運べるコンパクト設計
・ハウジングに配置されたボタンで直感操作
・ハウジングやイヤーパッドを同色で合わせたワントーンデザイン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・時間が無い時でも安心。ファストチャージ機能を搭載
・時間を忘れて音楽を楽しめる、最大25時間のスタミナバッテリー
・最新のBluetooth version 5.0に準拠
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アイホーム(Ihome) 郵便ポスト pm20 pm208 レッド 本体: 奥行17cm 本体: 高さ33cm 本体: 幅35.5cm 高級キーホルダ
¥ 7679
okcsc X12 Pro ワイヤレス イヤホン インナーイヤー Bluetooth ノイズキャンセリング 防水 最大24時間再生 (Flame)
¥ 7679
INDY FUEL TRUE WIRELESS IN-EAR CHILL GREY S2IFW-N744 (グレー)
¥ 7679
INDY FUEL TRUE WIRELESS IN-EAR TRUE BLACK S2IFW-N740 (ブラック)
¥ 7679
マクセル Graphene MXH-GD100BK [ブラック] (ブラック)
¥ 7679
NAGAOKA アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み 連続再生最大4時間 完全ワイヤレスイヤホン BT828ANC (アイボリー)
¥ 7679
[HANATORA] 本革 AirPods Pro ケース シュリンクレザー スムースレザー バイカラー ポップ メンズ (IcyBlue)
¥ 7679
イヤホンケーブル リケーブル バランス 交換用 EX1000 EX600 EX800 EXKに対応 マイクなし 4芯 L型 (2.5mm四極)
¥ 7679
Superlux 密閉型プロフェッショナルモニターヘッドフォン HD660PRO
¥ 7679
ワイヤレス イヤホン ag TWS08R 【AG-TWS08R】 フルワイヤレス ブルートゥース Bluetooth マイク付き 左右分離型 両
¥ 7678
【限定モデル】JVC FXT200LTD カナル型イヤホン Hi-SPEEDツインシステムユニット搭載 ブラック&ゴールド HA-FXT200LTD
¥ 7678
ZUGU iPad Pro 11 ケース 2022 第4世代 / 2021 第3世代 / 2020 第2世代 / 2018 第1世代 極薄
¥ 7678
audio-technica エアーダイナミック オープン型ヘッドホン ATH-AD500X
¥ 7678
ソニー SONY ヘッドホン MDR-XB450 : 密閉型 折りたたみ式 ブルー MDR-XB450 L
¥ 7678
ソニー イヤホン MDR-EX450AP : カナル型 リモコン・マイク付き ホワイト MDR-EX450AP W
¥ 7678
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD700 エリートベロア・イヤーパッド EPZ-H
¥ 7678
ZERO AUDIO カナル型イヤホン CARBO MEZZO ZH-DX220-CM
¥ 7678
BQEYZ Winter HIFIイヤホンケーブル Rime OCC 銀メッキケーブル 2pinリケーブル 4芯イヤホンアップグレードケーブル
¥ 7678
落札価格7679円
421 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！