『セット品笑s コンパクト焚き火グリルB-6君 4点セット(B-6君本体/酸洗ハードロストル/グリルプレート/ステンレスメッシュグリル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 18時 31分に出品され04月23日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セット品笑s コンパクト焚き火グリルB-6君 4点セット(B-6君本体/酸洗ハードロストル/グリルプレート/ステンレスメッシュグリル)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
931 入札履歴
終了
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