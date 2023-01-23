『マスプロ電工 家庭用UHFアンテナ 5素子 LS56【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 12時 21分に出品され05月08日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「マスプロ電工」より引用"



【商品名】

マスプロ電工 家庭用UHFアンテナ 5素子 LS56



【商品説明】

・5C用F型コネクター1個付属

・DHマーク取得

・RoHS対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・動作利得:7.1~10.1dB

・受信チャンネル:ch.13~52

・水平・垂直偏波対応

・適合マスト径:22~39mm



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。