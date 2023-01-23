『EppieBasicデスクライト LED電気スタンド 目に優しいスタンドライト 卓上ライト 調色・無段階調光・タッチセンサー 平面発光12Ｗ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 07時 49分に出品され04月21日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EppieBasicデスクライト LED電気スタンド 目に優しいスタンドライト 卓上ライト 調色・無段階調光・タッチセンサー 平面発光12Ｗ



【商品説明】

・「目に優しいLEDデスクライト」：EppieBasic電気スタンドのベース部分はスチール製でずっしりとした重さがあるので安定感があるスタンドに貢献していますが、ベースの重量は0.9ＫＧです。照明範囲が広く、机の隅まで照らすことができるため、文字は見やすく、作業や勉強の効率がアップします。このデスクスタンドは12Wで十分な明るさを確保しながら、消費電力を80％削減し、50，000時間の長寿命化を実現しました。

・「自動調光・記憶機能付き」：このデスクライトは人感センサーを搭載しているため、周囲範囲の明るさを感知し、自動で最適な明るさで照らします。いままでの蛍光灯と比べて、このデスクライトはより長期間



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 32.30 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 2.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。