『Kahler ケーラーOmaggio vase H80 3-pcs-black ミニ オマジオ フラワーベース ブラック 3個セット H:8【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 21分に出品され03月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kahler ケーラーOmaggio vase H80 3-pcs-black ミニ オマジオ フラワーベース ブラック 3個セット H:8
【商品説明】
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・?y?T?C?Y?z?? 5.5 x H 8.5cm
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【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 21.70 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7658円
785 入札履歴
終了
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