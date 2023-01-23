『Kahler ケーラーOmaggio vase H80 3-pcs-black ミニ オマジオ フラワーベース ブラック 3個セット H:8【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 21分に出品され03月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kahler ケーラーOmaggio vase H80 3-pcs-black ミニ オマジオ フラワーベース ブラック 3個セット H:8



【商品説明】

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・?y?T?C?Y?z?? 5.5 x H 8.5cm

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【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。