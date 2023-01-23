『シールド35(ヘザーブラック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 21時 41分に出品され05月06日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シールド35(ヘザーブラック)



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・メイン素材: 表地:ポリエステル

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・突然の雨でも安心の防水素材

・表地: ポリエステル

CMR-X078J8LDNV

【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。