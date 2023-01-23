『Omuse IPL光脱毛器 国内サロン級 光美容器 だつもうき脱毛器 メンズ 髭 レディース 光エステ 99万フラッシュ vio対応 5段階【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 23時 18分に出品され03月04日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Omuse IPL光脱毛器 国内サロン級 光美容器 だつもうき脱毛器 メンズ 髭 レディース 光エステ 99万フラッシュ vio対応 5段階
【商品説明】
・【2つのモード】：自動連続モードと手動モード2つの動作モードを備えております。効率を向上するため、脇下、鼻の下などのところに手動モード、腕、ももなどの部分に自動連続モードをオススメします。
・【5+4段階調整】：操作方法を一目でわかるようにしており、時間や場所に縛られることなく自由に脱毛できます。5段階照射だけじゃなくて、部位別に4種モードも設置されており、顔・からだ・美肌・VIOを含め、ほぼ全身適用です。
・【光エステ】Omuse光美容器は自宅でも手軽に使用できる技術を搭載しております。8週間でムダ毛が目立たなくなります。※個人によって異なる場合があります。
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7655円
722 入札履歴
終了
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