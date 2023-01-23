Omuse IPL光脱毛器 国内サロン級 光美容器 だつもうき脱毛器 メンズ 髭 レディース 光エステ 99万フラッシュ vio対応 5段階【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Omuse IPL光脱毛器 国内サロン級 光美容器 だつもうき脱毛器 メンズ 髭 レディース 光エステ 99万フラッシュ vio対応 5段階



【商品説明】

・【2つのモード】：自動連続モードと手動モード2つの動作モードを備えております。効率を向上するため、脇下、鼻の下などのところに手動モード、腕、ももなどの部分に自動連続モードをオススメします。

・【5+4段階調整】：操作方法を一目でわかるようにしており、時間や場所に縛られることなく自由に脱毛できます。5段階照射だけじゃなくて、部位別に4種モードも設置されており、顔・からだ・美肌・VIOを含め、ほぼ全身適用です。

・【光エステ】Omuse光美容器は自宅でも手軽に使用できる技術を搭載しております。8週間でムダ毛が目立たなくなります。※個人によって異なる場合があります。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。