『[輸入盤DVD]Maude: Complete Series / Maude: The Complete Series【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 10分に出品され03月18日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：TV Comedy Television

発売日：2021/10/19

収録分数：4260

ディスク枚数：18



コメント：After two memorable guest turns on "All in the Family，" Ediths outspoken cousin Maude (Bea Arthur) earned her own Normal Lear-produced series with this 1972-78 CBS sitcom. Living in suburban Tuckahoe， New York， with her fourth husband-appliance store owner Walter Findlay (Bill M