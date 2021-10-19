『[輸入盤DVD]Maude: Complete Series / Maude: The Complete Series【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 10分に出品され03月18日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらのＤＶＤは輸入盤ＤＶＤです。リージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。
YAHOOではリージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーもお取り扱いしております。
種別：DIGITAL VIDEO DISC
ジャンル：TV Comedy Television
発売日：2021/10/19
収録分数：4260
ディスク枚数：18
コメント：After two memorable guest turns on "All in the Family，" Ediths outspoken cousin Maude (Bea Arthur) earned her own Normal Lear-produced series with this 1972-78 CBS sitcom. Living in suburban Tuckahoe， New York， with her fourth husband-appliance store owner Walter Findlay (Bill M
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落札価格7630円
720 入札履歴
終了
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