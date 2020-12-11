『[輸入盤DVD]Wild Thornberrys: Collectors Edition / The Wild Thornberrys: Collectors Edition【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 06時 13分に出品され04月20日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらのＤＶＤは輸入盤ＤＶＤですがリージョン＝ＡＬＬですので国内製ＤＶＤプレイヤーでも視聴可能です。
種別：DIGITAL VIDEO DISC
ジャンル：Animation
発売日：2020/12/11
ディスク枚数：15
コメント：After an incredible meeting with an African shaman， young Eliza Thornberry (voiced by Lacey Chabert) gains the magical ability to speak with (and be understood by) wild animals! Join Eliza and the rest of the Thornberry clan in this delightful 1998-2001 animated series from Nickelodeon， as they climb into their "Comvee" (Communications Vehicle) in search of
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985 入札履歴
終了
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