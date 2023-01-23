『山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 16時 06分に出品され04月25日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付
【商品説明】
・Assembly required
・Country of manufacture: China
・Inner dimensions: Top tier of hanger bar: Width 17.1 in (43.5 cm)， Basket (W x D x H): 20.9 x 11.6 x 3.1 in (53 x 29.5 x 8 cm)
・Material: Frame and Basket: Steel (epoxy resin coating)， Casters: Polypropylene， Tapered sleeves: ABS resin
・Product Size (
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 36.50 cm
奥行 : 61.50 cm
重量 : 7.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7629円
52 入札履歴
終了
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