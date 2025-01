山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付



【商品説明】

・Assembly required

・Country of manufacture: China

・Inner dimensions: Top tier of hanger bar: Width 17.1 in (43.5 cm), Basket (W x D x H): 20.9 x 11.6 x 3.1 in (53 x 29.5 x 8 cm)

・Material: Frame and Basket: Steel (epoxy resin coating), Casters: Polypropylene, Tapered sleeves: ABS resin

・Product Size (



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 61.50 cm

重量 : 7.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。