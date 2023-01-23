『ワムオー スーパー スリッピン ウォーター スライド 1330885 (21y7m) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 07時 46分に出品され03月26日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワムオー スーパー スリッピン ウォーター スライド 1330885 (21y7m) [並行輸入品]
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 13.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
923 入札履歴
終了
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