『ワムオー スーパー スリッピン ウォーター スライド 1330885 (21y7m) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 07時 46分に出品され03月26日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワムオー スーパー スリッピン ウォーター スライド 1330885 (21y7m) [並行輸入品]



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 13.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。