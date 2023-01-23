『デサント ゴルフ 21年秋冬モデル ゴルフ スカート 4WAY プリーツ 切り替え ストレッチ はっ水 UVケアUPF50+ DGWSJE0【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 19時 35分に出品され04月19日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ 21年秋冬モデル ゴルフ スカート 4WAY プリーツ 切り替え ストレッチ はっ水 UVケアUPF50+ DGWSJE0



【商品説明】

・SIZE:L(67) ウエスト:75cm ヒップ:96cm 総丈:37.5cm

・SIZE:M(64) ウエスト:73cm ヒップ:95cm 総丈:36cm

・SIZE:O(70) ウエスト:78cm ヒップ:99cm 総丈:38.5cm

・SIZE:S(61) ウエスト:72cm ヒップ:90cm 総丈:36cm

・メイン素材: ポリエステル90%ポリウレタン10%

・素材構成: 90% ポリエステル， 10% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。