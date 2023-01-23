『GoFit ProBall Stability Ball for Yoga， Fitness， Balance， Exercise Ball， Red【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 27分に出品され03月27日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 GoFit ProBall Stability Ball for Yoga， Fitness， Balance， Exercise Ball， Red 65cm ブランド名 商品コメント GOFITR 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア 輸入雑貨 スポーツ フィットネス、トレーニング エクササイズグッズ バランスボール

商品コード YS0000018331644894