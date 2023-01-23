『GoFit ProBall Stability Ball for Yoga， Fitness， Balance， Exercise Ball， Red【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 27分に出品され03月27日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。
|商品名
|GoFit ProBall Stability Ball for Yoga， Fitness， Balance， Exercise Ball， Red 65cm
|ブランド名
|商品コメント
|GOFITR
新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000018331644894
INNSTAR 調節可能なベンチプレスアシスタンス抵抗バンド 取り外し可能チェストエキスパンダー 抵抗バンド付き ホームトレーニングフィット
¥ 7615
コナミスポーツクラブ スレンダーボード スマート バランスディスク ボード
¥ 7615
INNSTAR 調節可能なベンチプレスアシスタンス抵抗バンド 取り外し可能チェストエキスパンダー 抵抗バンド付き ホームトレーニングフィット
¥ 7615
コナミスポーツクラブ スレンダーボード スマート バランスディスク ボード
¥ 7615
ギムニク(GYMNIC) バランスボール オプティボール 65cm
¥ 7615
NISHI(ニシ・スポーツ) スローイングボール 1.0kg T5515
¥ 7615
RPM Sports NSD パワーボール 280Hz Autostart Fusion Pro オートスタート機能 デジタルカウンター L
¥ 7615
ダンノ(DANNO) ダンベル アジャスタダンベルST 5kg D5373
¥ 7615
Plankpad - iOSおよびAndroid用トレーニングアプリ搭載バランスボード兼体重フィットネストレーナー - メープルウッドとウォ
¥ 7615
ダンノ(DANNO) ギムニクカラーボールPLUS 65cm D5422B
¥ 7615
ダンノ(DANNO) ギムニクカラーボールPLUS 65cm D5422B
¥ 7615
ギムニク フィットボール 65cm パールホワイト
¥ 7615
ギムニク(GYMNIC) 65
¥ 7615
MUSCLE FACTORY メディシンボール 5kg ソフト トレーニング ボール ウエイトボール 体幹 筋トレ 器具 (ブラック)
¥ 7615
molten(モルテン) メディシンボール 4号球 MTV4MIT
¥ 7615
OLMECO トランポリン 手すりつき トランポリンダイエット10週間動画講座つき 折りたたみ 静音 ゴム式 耐荷重110kg 家庭用 子供
¥ 7615
バランスボール シーティングボール カバー 付き 65cm ボール チェア 空気入れ ハンドル付き 椅子 aereo di carta (コ
¥ 7614
PROIDEA(プロイデア) 骨盤底筋エクササイズクッション キュットブル グリーン 0070-2659-01
¥ 7614
落札価格7616円
425 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！