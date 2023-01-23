『元代人物 歴代経典絵画解析 中国絵画/元代人物 历代经典绘画解析【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 19分に出品され04月06日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：新華書城
本・雑誌・コミック
私たちは伝統を受け継ぎ伝統を学び1つは文献資料2つは伝統的な絵画作品です。
作品はもっと直接的でもっとはっきりしている。
伝統的な作品が多くしかもすべて学ぶことができるとは限らない。
その中の古典的な作品を選んで研究を加えるのは最も便利で近道の一つでもある。
『元代の人物』は盛天曄が編集編著して古代経典を学び私たちのこの経典から始めます。
序：元佚名魚籃観音図
元趙孟フ煩東坡立像冊頁
元趙孟フ人騎図巻
元趙孟フ秋郊飲馬図
元趙孟フ調良図
元趙孟フ紅衣西域僧図巻
元趙孟フ老子像
元趙孟フ飲馬図巻
元趙孟フ浴馬図巻
元任仁発出圉図巻
元任仁発張果見明皇図
ISBN：9787539452678
出版日：2012年9月1日
言語:中国語(簡体)
ページ数：103
商品サイズ:A3 42.2 x 30.0 x 1.1cm
商品重量：1200g
発送方法：定形外郵便
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落札価格7608円
310 入札履歴
終了
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