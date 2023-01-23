『エレコム リュック 3Way offtoco オフトコ PCバックパック リミテッドカラーモデル ラテブラウン BM-OF04BR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 20時 30分に出品され05月06日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リュック・ラテブラウン Mサイズ 13.3インチPC収納 BM-OF04BR
・・Color:ラテブラウンSize:Mサイズ 13.3インチPC収納
・休日に持って出かけたくなる“off tocoバックパックのリミテッドカラーモデルです。
・少しくすませたやわらかな色合いの表生地と、爽やかなパステルカラーの内生地を採用したバイカラーデザインです。表は風合いのあるシワ加工生地を採用しています。※生地特性により個々で表情が異なります。
・背面にショルダー収納ポケットがあり、ショルダーベルトを収納し、ハンドバッグとしても持ち歩けます。
・13.3インチまでのパソコンを独立して収納可能です。
・中央のファスナー式仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切替えられる二気室貫通構造です。
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¥ 7596
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落札価格7596円
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終了
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