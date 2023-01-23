『長財布 レディース 二つ折り ガマ口財布 本革 牛革 小銭入れ付き 長財布 HotPink【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 00分に出品され03月28日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SIZE【約】：19cm(横)*9.5cm(縦) 素材：牛革 カードスロット12/札スロット2/コインスロット1/大容量2
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落札価格7594円
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終了
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