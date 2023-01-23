『髪飾り 成人式 振袖 花 日本製 水引 ドライフラワー 結婚式 卒業式 着物 和服 和装 かみかざり コーム きもの 22w163X01Y0【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 17時 10分に出品され03月04日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

髪飾り 成人式 振袖 花 日本製 水引 ドライフラワー 結婚式 卒業式 着物 和服 和装 かみかざり コーム きもの 22w163X01Y03 金茶



【商品説明】

・サイズ：コーム 約16cm×15cm

・ミニ 約5cm×13cm

・メイン素材: ポリエステル

・振袖（成人式、結婚式、卒業式等）

・日本

・（主体花）ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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