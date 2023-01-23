『髪飾り 成人式 振袖 花 日本製 水引 ドライフラワー 結婚式 卒業式 着物 和服 和装 かみかざり コーム きもの 22w163X01Y0【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 17時 10分に出品され03月04日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
髪飾り 成人式 振袖 花 日本製 水引 ドライフラワー 結婚式 卒業式 着物 和服 和装 かみかざり コーム きもの 22w163X01Y03 金茶
【商品説明】
・サイズ：コーム 約16cm×15cm
・ミニ 約5cm×13cm
・メイン素材: ポリエステル
・振袖（成人式、結婚式、卒業式等）
・日本
・（主体花）ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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(ソウビエン) 半衿 白 ピンク 松竹梅 捻り梅 花 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 水色 ライトブルー カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 白 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 留袖 婚礼 白無垢 和装小物 日本製
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落札価格7589円
899 入札履歴
終了
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