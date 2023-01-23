『アウトドアプロダクツ リュック A4収納 PC収納 大容量 30L カーブライン 刺繍 ポケット多数 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 08時 04分に出品され03月08日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック A4収納 PC収納 大容量 30L カーブライン 刺繍 ポケット多数 ブラック
【商品説明】
・タテ50cmxヨコ31cmxマチ17cm
・ポケットの数:7(外側5/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・重量:540g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 41.90 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
456 入札履歴
終了
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