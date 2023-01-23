『アウトドアプロダクツ リュック A4収納 PC収納 大容量 30L カーブライン 刺繍 ポケット多数 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 08時 04分に出品され03月08日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック A4収納 PC収納 大容量 30L カーブライン 刺繍 ポケット多数 ブラック



【商品説明】

・タテ50cmxヨコ31cmxマチ17cm

・ポケットの数:7(外側5/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・重量:540g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 41.90 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

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