『1000ピース ムーンリット エモーション 81-970【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 32分に出品され05月07日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース ムーンリット エモーション 81-970



【商品説明】

・Chistian Riese Lassen

・ジグソーパズル1000ピース(パネルNO.10-D)

・本体サイズ:72×49cm(10D)

・電池:不要



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。