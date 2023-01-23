『1000ピース ムーンリット エモーション 81-970【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 32分に出品され05月07日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース ムーンリット エモーション 81-970
【商品説明】
・Chistian Riese Lassen
・ジグソーパズル1000ピース(パネルNO.10-D)
・本体サイズ:72×49cm(10D)
・電池:不要
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 37.80 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
207 入札履歴
終了
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