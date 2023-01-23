『サルガッソーからの脱出リボーン 協力型ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 54分に出品され03月21日 16時 54分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サルガッソーからの脱出リボーン 協力型ボードゲーム



【商品説明】

・【プレイ人数】２～６人

・【プレイ時間】約30分

・イラスト：ウエツジ ショータロー

・デザイナー：KTR

・対象年齢：10歳以上



【サイズ】

高さ : 3.56 cm

横幅 : 22.35 cm

奥行 : 30.99 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ サルガッソーからの脱出リボーン

協力型ボードゲーム